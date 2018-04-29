Названа причина сбоя в работе мессенджера Telegram

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Названа причина сбоя в работе мессенджера Telegram

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Фото © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Сложности с подключением испытывают пользователи в Европе, Ближнем Востоке, России и СНГ.

Сбой в работе популярного в мире мессенджера Telegram, который произошёл в ночь на воскресенье, 29 апреля, случился из-за массового отключения электричества в окрестностях Амстердама, где расположены серверы компании. Об этом говорится на странице мессенджера в Twitter.

— Ремонт продолжается после массового отключения электричества в районе Амстердама, который повлиял на многие услуги. <...> Мы приносим свои извинения и будем информировать вас о прогрессе, — написал создатель мессенджера Павел Дуров.

Подключиться к мессенджеру не удаётся в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, России и СНГ.

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