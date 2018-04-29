Названа причина сбоя в работе мессенджера Telegram

Сложности с подключением испытывают пользователи в Европе, Ближнем Востоке, России и СНГ.

Сбой в работе популярного в мире мессенджера Telegram, который произошёл в ночь на воскресенье, 29 апреля, случился из-за массового отключения электричества в окрестностях Амстердама, где расположены серверы компании. Об этом говорится на странице мессенджера в Twitter .

Repairs are ongoing after a massive power outage in the Amsterdam region that affected many services. Telegram users in Europe, MENA, Russia and the CIS are currently unable to connect. We apologize and will update you on the progress. https://t.co/WyfYimZoKV — Telegram Messenger (@telegram) 29 апреля 2018 г. — Ремонт продолжается после массового отключения электричества в районе Амстердама, который повлиял на многие услуги. <...> Мы приносим свои извинения и будем информировать вас о прогрессе, — написал создатель мессенджера Павел Дуров. — Ремонт продолжается после массового отключения электричества в районе Амстердама, который повлиял на многие услуги. <...> Мы приносим свои извинения и будем информировать вас о прогрессе, — написал создатель мессенджера Павел Дуров.

Подключиться к мессенджеру не удаётся в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, России и СНГ.