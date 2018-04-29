Названы страны, которые больше всего пострадали из-за сбоя в работе Telegram

Наибольшее число перебоев в работе Telegram отмечено на территории России, Украины и Израиля. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector. При этом максимальное количество жалоб поступило из Москвы, Киева и Тель-Авива.

Также поступают сообщения о неполадках в работе мессенджера на территории Испании, Италии, Великобритании, Швейцарии, Германии, Нидерландов, Австрии, Ирана, Малайзии, Узбекистана, ОАЭ, а также Саудовской Аравии.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что массовый сбой связан с "перегревом одной из групп серверов", и пообещал устранить причину неисправной работы приложения в течение нескольких часов.