СМИ Британии обвинили "российских ботов" в помощи Корбину на досрочных выборах

По результатам прошедших в 2017 году выборов Консервативная партия лишилась большинства в палате общин парламента, а популярность оппозиции возросла.

Газета The Sunday Times заявила, "российские боты" активно пытались повлиять на результаты досрочных выборов в Великобритании, которые прошли в июне 2017 года. Издание выступило с таким утверждением, основываясь на результатах расследования, проведённого совместно с Университетом Суонси в Уэльсе. Сообщается, что помощью "Твиттера" осуществлялись действия в поддержку лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.

В статье указано, что всего в рамках исследования удалось обнаружить 6,5 тыс. связанных с Россией твиттер-аккаунтов, в которых за несколько недель до выборов велась агитация за Корбина. В самой партии заявили, что "не в курсе каких-либо автоматизированных ботов", подчеркнув, что не платили за эти услуги.

Напомним, досрочные выборы в Великобритании состоялись 8 июня прошлого года. По их результатам Консервативная партия лишилась большинства в палате общин парламента, а популярность Корбина возросла.

Ранее Россия не раз заявляла, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах.