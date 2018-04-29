В Лондоне поставят пьесу о Литвиненко

В лондонском театре Old Vic будет поставлена пьеса по мотивам книги про экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного в Великобритании в 2006 году. Об этом сообщает Observer.

Пьеса будет поставлена по мотивам посвящённой отравлению книги "Очень дорогой яд", написанной бывшим корреспондентом газеты Guardian в Москве Люком Хардингом. Поставит пьесу британский драматург и сценарист Люси Преббл.

— После прочтения книги Люка у меня появилось такое зудящее, определённое ощущение, что я совершенно точно сделаю театральную работу по мотивам этой истории, — сказала драматург в интервью изданию.

Бежавший в Лондон Литвиненко умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. В его теле было выявлено значительное количество радиоактивного полония-210.