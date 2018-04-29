Инсайдеры опубликовали фото обновлённого лифтбека Lada Granta

Компания "АвтоВАЗ" вывела на тестирование обновлённый лифтбек Lada Granta. Об этом сообщает Njcar.ru.
Исходя из снимков, пятидверный автомобиль получит модернизированный бампер, переработанные фары головного света, решётку радиатора и капот. Также известно, что по-другому будет выглядеть пятая дверь.
Дизайн лифтбека будет соответствовать новому корпоративному стилю, в котором выполнены Lada Vesta и X-Ray.
Согласно предварительным данным, "АвтоВАЗ" намерен переименовать Lada Kalina в Lada Granta. В новую "Гранту" войдут прежние двигатели объёмом 1,6 литра мощностью 87 л. с., 98 л. с. и 106 л. с.
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