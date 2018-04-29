Инсайдеры опубликовали фото обновлённого лифтбека Lada Granta

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Инсайдеры опубликовали фото обновлённого лифтбека Lada Granta

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Фото: njcar.ru

Дизайн лифтбека будет соответствовать новому корпоративному стилю, в котором выполнены Vesta и X-Ray.

Компания "АвтоВАЗ" вывела на тестирование обновлённый лифтбек Lada Granta. Об этом сообщает Njcar.ru.

Исходя из снимков, пятидверный автомобиль получит модернизированный бампер, переработанные фары головного света, решётку радиатора и капот. Также известно, что по-другому будет выглядеть пятая дверь.

<p>Фото: njcar.ru</p>

Дизайн лифтбека будет соответствовать новому корпоративному стилю, в котором выполнены Lada Vesta и X-Ray.

Согласно предварительным данным, "АвтоВАЗ" намерен переименовать Lada Kalina в Lada Granta. В новую "Гранту" войдут прежние двигатели объёмом 1,6 литра мощностью 87 л. с., 98 л. с. и 106 л. с.

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