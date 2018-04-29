В Сербии мужчина с гранатой забаррикадировался в доме, взяв родных в заложники

В течение нескольких часов он отказывался отпускать членов семьи, несмотря на требования правоохранителей.

В городе Нови-Пазар на юго-западе Сербии мужчина забаррикадировался в своём доме, взял домашних в заложники и угрожал взорвать ручную гранату, передаёт агентство Танюг.

Поздним вечером в полицию поступило сообщение о семейном конфликте с рукоприкладством. Прибыв на место, они поняли, что четырёх членов семьи взяли в заложники. Район был оцеплен. Вскоре домашним удалось бежать.

Мужчина угрожал самоубийством. Сейчас он уже сдался полиции.