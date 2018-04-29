"Починили!" Российские пользователи сообщили о возобновлении работы Telegram

Российские пользователи "Телеграма" начали сообщать о возобновлении работы мессенджера. Об этом они пишут в социальных сетях.
О телеграм снова заработал..— Александр (@serkov_am) 29 апреля 2018 г.
Починили телеграм! Ура же!— вафельная крошка (@bumbrja) 29 апреля 2018 г.
ЗАРАБОТАЛО!!!#телеграм— MagRita (@SsFatinia) 29 апреля 2018 г.
Напомним, ранее стало известно о массовом сбое в работе приложения. По словам основателя Telegram Павла Дурова, это связано с "перегревом одной из групп серверов". Он также пообещал устранить причину неисправной работы мессенджера в течение нескольких часов. Ранее Лайф приводит список стран, которые больше всего пострадали из-за сбоя в работе "Телеграма".
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