"Починили!" Российские пользователи сообщили о возобновлении работы Telegram

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"Починили!" Российские пользователи сообщили о возобновлении работы Telegram

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Фото: ©РИА Новости/Кирилл Каллиников

Ранее Павел Дуров заявил, что массовый сбой в работе мессенджера связан с "перегревом одной из групп серверов".

Российские пользователи "Телеграма" начали сообщать о возобновлении работы мессенджера. Об этом они пишут в социальных сетях.

Напомним, ранее стало известно о массовом сбое в работе приложения. По словам основателя Telegram Павла Дурова, это связано с "перегревом одной из групп серверов". Он также пообещал устранить причину неисправной работы мессенджера в течение нескольких часов. Ранее Лайф приводит список стран, которые больше всего пострадали из-за сбоя в работе "Телеграма".

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