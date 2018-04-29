На Урале с двух отколовшихся льдин спасли 60 рыбаков

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На Урале с двух отколовшихся льдин спасли 60 рыбаков

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Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области

К операции были привлечены аэролодка "Пиранья" и катер на воздушной подушке БАЭС.

В Свердловской области 60 рыбаков в течение часа курсировали по Белоярскому водохранилищу на двух отколовшихся льдинах. Как сообщает портал URA.RU, мужчин спасли сотрудники МЧС в ходе планового патрулирования резервуара.

<p>Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области</p>

В пресс-службе Главного управления МЧС России по области сообщают, что опасности для рыбаков, находящихся на льдине, не было. Для их эвакуации спасатели задействовали аэролодку "Пиранья" МЧС России и катер на воздушной подушке БАЭС. В течение часа все рыбаки были доставлены на берег со льдин.

Сейчас сотрудники МЧС, полиции и администрации муниципального образования продолжают плановое патрулирование водохранилища и заставляют других рыбаков покинуть опасный лёд.

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