В Ереване протестующие перекрыли проезд к центральной площади города

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В Ереване протестующие перекрыли проезд к центральной площади города

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Участники акции протеста сторонников оппозиции на площади Республики в Ереване. Фото: ©РИА Новости/Асатур Есаянц

Сообщается, что в акции протеста принимает участие несколько сотен оппозиционеров.

Протестующие перекрыли проезд к площади Республики в Ереване. Об этом сообщают СМИ.

Сообщается, что в акции принимает участие несколько сотен оппозиционеров. Прилегающие к площади улицы также перекрыты.

В центре Еревана зафиксировано небольшое количество полицейских, но они не препятствуют митингующим. От станции метро "Еритасардакан" ("Молодёжная") к государственному университету, а затем к медицинскому выдвинулась колонна демонстрантов. В основном её составляют студенты.

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