В Ереване протестующие перекрыли проезд к центральной площади города

Протестующие перекрыли проезд к площади Республики в Ереване. Об этом сообщают СМИ.
Сообщается, что в акции принимает участие несколько сотен оппозиционеров. Прилегающие к площади улицы также перекрыты.
В центре Еревана зафиксировано небольшое количество полицейских, но они не препятствуют митингующим. От станции метро "Еритасардакан" ("Молодёжная") к государственному университету, а затем к медицинскому выдвинулась колонна демонстрантов. В основном её составляют студенты.
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