В акции "Бессмертный полк" в городах США примут участие порядка 6 тысяч человек

Шествия пройдут в разных городах в различные дни, поскольку 9 мая в США не является официальным выходным днём.

В этом году акция "Бессмертный полк" станет в США самой многочисленной за всё время её проведения в этой стране. По словам президента общества "Русская молодёжь Америки" Игоря Кочана, в шествиях, которые пройдут в 20 американских городах, примут участие около шести тысяч человек.

Как рассказал координатор акции, "Бессмертный полк" пройдёт в таких городах, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго, Вашингтон, Майами и других.

При этом Кочан отметил, что шествия пройдут в разных городах в различные дни, поскольку 9 мая в США не является официальным выходным днём.

— В основном марши намечены с 5 по 9 мая, — приводит его слова ТАСС.

Отметим, впервые в США акция "Бессмертный полк" состоялась в 2015 году.