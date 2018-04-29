Проблемы с электричеством в аэропорту Амстердама привели к задержкам рейсов

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Проблемы с электричеством в аэропорту Амстердама привели к задержкам рейсов

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Фото: © Twitter/Schiphol

Несколько авиарейсов задерживаются в аэропорту Амстердама из-за проблем с электричеством. Об этом воздушная гавань сообщает в своём аккаунте в "Твиттере".

— Ограничений по вылету нет, но некоторые рейсы задерживаются или отменены, — говорится в сообщении.

Отмечается, что график прибытия изменится с 9 до 11 утра по местному времени. Некоторые рейсы будут отменены.

Как сообщают СМИ, в результате проблем с электричеством в Амстердаме практически по всему миру перестал работать мессенджер Telegram.

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