Проблемы с электричеством в аэропорту Амстердама привели к задержкам рейсов

Несколько авиарейсов задерживаются в аэропорту Амстердама из-за проблем с электричеством. Об этом воздушная гавань сообщает в своём аккаунте в "Твиттере".

Update regarding flights: incoming flights will be reduced in capacity between 09:00AM-11:00AM. Outbound flights have no restrictions, but several flights are delayed or cancelled. Please check the status of your flight on https://t.co/MVupfrMBxv, our app or contact your airline. — Schiphol (@Schiphol) 29 апреля 2018 г.

— Ограничений по вылету нет, но некоторые рейсы задерживаются или отменены, — говорится в сообщении.

Отмечается, что график прибытия изменится с 9 до 11 утра по местному времени. Некоторые рейсы будут отменены.

Как сообщают СМИ, в результате проблем с электричеством в Амстердаме практически по всему миру перестал работать мессенджер Telegram.