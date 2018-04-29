Друг Джигарханяна рассказал о состоянии здоровья актёра

Состояние российского актёра театра и кино Армена Джигарханяна улучшилось, однако артист пока остаётся под наблюдением врачей. Об этом рассказал его друг Артур Согомонян.

— Армен Борисович чувствует себя уже лучше, но пока ещё должен оставаться под наблюдением врачей, — сказал РИА "Новости" Согомонян.

Ранее сообщалось, что Армен Джигарханян экстренно госпитализирован в Москве и находится в коме. Позже стало известно, что врачи рекомендовали госпитализацию из-за того, что артист чувствовал слабость в последние несколько дней, но его состояние стабилизировалось.