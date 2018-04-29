"Хороший человек". Емельяненко оценил своего следующего соперника Соннена

По словам российского спортсмена, американец ведёт себя на публике вызывающе, но разговаривали они вместе по-дружески.

Российский боец смешанного стиля ММА Фёдор Емельяненко считает хорошим человеком американца Чейла Соннена, с которым ему предстоит встретиться на полуфинальном поединке за пояс Bellator в тяжёлом весе. Об этом сообщает mmajunkie.com.

— Мне кажется, Чейл хороший человек. Когда мы встречаемся в отеле или где-то в другом месте, мы по-дружески разговариваем, — сказал Емельяненко.

По словам российского спортсмена, американец ведёт себя на публике вызывающе.

Ранее сообщалось, что российский боец Фёдор Емельяненко одержал победу нокаутом над американцем Фрэнком Миром в четвертьфинале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.