К ЧМ-2018 на платформах МЦК отметят места остановки каждого вагона

К чемпионату мира по футболу на всех платформах Московского центрального кольца (МЦК) нанесут специальную разметку, которая укажет, где откроются двери вагонов поездов. Об этом говорится на сайте мэра столицы.

— Мы наносим такую разметку по просьбам пассажиров. Теперь они смогут сразу подойти к тому месту, где расположен вход в вагон поезда, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ярко-жёлтая разметка будет хорошо заметна жителям и гостям столицы. Специальную линию уже нанесли на станции "Площадь Гагарина". При этом специалисты работают в ночное время — для того чтобы не создавать трудностей пассажирам.