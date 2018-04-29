ВC Латвии заявили о военных кораблях России вблизи границы страны

Национальные вооружённые силы (НВС) Латвии заявили, что два российских военных корабля приблизились к границе Латвии.
— В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 5 морских милях от территориальных вод военно-морские силы 28 апреля идентифицировали фрегат класса "Стерегущий" Вооруженных сил России, — сказано в сообщении НВС на странице в "Твиттере".
LV ekskl. ekonom. zonā 5 j.j. no teritoriālās jūras bruņotie spēki 28.04. identificēja Krievijas BS "STEREGUSHCHIY" klases fregati— NBS (@Latvijas_armija) 29 апреля 2018 г.
Также в сообщении говорится, что в восьми морских милях от территориальных вод Латвии был замечен буксир класса "Горин" ВС РФ.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени