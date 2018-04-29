ВC Латвии заявили о военных кораблях России вблизи границы страны

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ВC Латвии заявили о военных кораблях России вблизи границы страны

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Фото: Flickr © Latvijas armija

Национальные вооружённые силы (НВС) Латвии заявили, что два российских военных корабля приблизились к границе Латвии.

— В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 5 морских милях от территориальных вод военно-морские силы 28 апреля идентифицировали фрегат класса "Стерегущий" Вооруженных сил России, — сказано в сообщении НВС на странице в "Твиттере".

Также в сообщении говорится, что в восьми морских милях от территориальных вод Латвии был замечен буксир класса "Горин" ВС РФ.

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