В парке "Зарядье" покажут мюзикл "Лукоморье", вошедший в Книгу рекордов России

На момент оживут персонажи любимых с детства сказок: Кот Учёный и Кощей Бессмертный, который не только споёт, но и станцует.

Мюзикл "Лукоморье", который вошёл в книгу рекордов России, будет продемонстрирован в парке "Зарядье" в Москве 29 апреля в рамках фестиваля "Московская весна A Cappella". Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

— Эта постановка уже вошла в Книгу рекордов России как первый национальный мюзикл с русским либретто, — приводит слова оргкомитета РИА "Новости".

Сцена в московском парке превратится в сказочный лес, который будет населён волшебниками, богатырями и русскими красавицами. На момент оживут персонажи любимых с детства сказок: Кот Учёный, Кощей Бессмертный, который не только споёт, но и станцует.

— На сцене появятся пугающие головы дракона, оживут и расскажут о себе наделённые музыкальными талантами обитатели сказочного леса, — говорится в сообщении.