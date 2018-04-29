Макет космического корабля "Федерация" отправили на испытания в ЦАГИ

В числе прочего специалисты изучают распределение давления и тепла на поверхности аппарата при движении в атмосфере.

Модель нового отечественного пилотируемого космического корабля "Федерация" проходит серию испытаний в аэродинамических трубах Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени профессора Н.Е. Жуковского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

— Макет корабля был доставлен в институт для выполнения серии испытаний в аэродинамических трубах, эксперименты проводятся в настоящее время. Планируются испытания модели в сверхзвуковом и гиперзвуковом потоке, — отметил собеседник агентства.

По его словам, специалисты исследуют распределение давления и тепла на поверхности "Федерации" при движении в атмосфере, строится схема обтекания макета воздухом и так далее. В институте также намерены изучить поведение и управляемость аппарата в воздухе при отстреливании головного блока от ракеты в случае аварии на старте или во время выведения на арбиту. Сроки начала и завершения исследований собеседник агентства не уточнил.

Отметим, в отличие от кораблей серии "Союз", "Федерация" будет устанавливаться на ракету-носитель в открытом виде — поверхность её носовой части будет выполнять функцию головного обтекателя.

В пресс-центре ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" — компании — разработчика "Федерации" — подтвердили начало исследований и уточнили, что для испытаний изготовлено три модели космического корабля.