Ветер и грозы. В Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности

Непогода может застигнуть столичных жителей уже ночью — порывы ветра будут достигать 15 м/с.

Уровень погодной опасности в столичном регионе повышен до жёлтого — потенциально опасного — на 30 апреля. Гидрометцентр предупреждает: в понедельник в Москве и области будет сильный ветер.

Также ожидаются переменная облачность, местами гроза и кратковременные дожди. При этом температура воздуха будет высокой — до 20–22 градусов.

Непогода может застигнуть москвичей уже ночью: температура опустится до 8–10 градусов, а порывы ветра при грозе могут достигать 15 м/с, днём — 12–17 м/с.