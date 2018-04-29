"Кто ж такого спишет?" Индийский Ил-38 посадил без стойки шасси 73-летний пилот

Ранее также сообщалось, что при посадке никто не пострадал. Экипаж самолёта представят к наградам.

Самолёт индийских ВМС Ил-38 в Жуковском посадил российский ас Владимир Иринархов. Когда датчик показал невыход передней стойки шасси, командир принял решение сажать машину без него — "на нос".

— Они приняли единственно верное решение: приземляться на залитую пеной полосу, — рассказали "Комсомольской правде" коллеги лётчика. — В "Кипелово" в подобном случае самолёт ломали пополам, его просто выбрасывало с полосы. Но Владимир Михайлович удержал.

За плечами 73-летнего лётчика-испытателя Иринархова — 18 уникальных посадок и взлётов в Антарктиде, полный цикл государственных испытаний, уникальный перелёт через Атлантический океан в Венесуэлу.

— А он всё переживает, что его спишут по возрасту, — отметили коллеги. — Но при этом он очень скромный человек, который всегда чётко выполняет свою работу. Кто ж такого спишет?!

Напомним, самолёт проходил плановый облёт после штатного технического обслуживания. После того как командир доложил о срабатывании сигнализации о невыпуске передней стойки шасси, судно некоторое время наматывало круги над аэропортом, чтобы выработать топливо. При посадке никто не пострадал. Как ранее писал Лайф, экипаж самолёта представят к наградам.