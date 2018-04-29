Глава Европейского союза дзюдо рассказал об "охоте" за российскими спортсменами

Функционер связал происходящее с тем, что, по его мнению, дзюдоисты из РФ — потенциальные олимпийские звёзды.

Представители разных национальных сборных ведут настоящую охоту за российскими спортсменами, чтобы натурализовать их в преддверии Олимпийских игр. Это мнение высказал глава Европейского союза дзюдо (EJU), вице-президент Федерации дзюдо РФ Сергей Соловейчик.

— Все российские сборники — потенциальные олимпийские звёзды. Сейчас идёт охота за российскими спортсменами. Потому что есть возможность, договорившись с федерацией, "купить" спортсмена и сделать так, чтобы он выступал за другую страну, — заявил Соловейчик.

Функционер подчеркнул, что негативно относится к смене спортивного гражданства. По его мнению, "спортсмены не должны предавать интересы своих стран и федераций". При этом Соловейчик отметил, что "каждый дзюдоист хочет иметь шанс на участие в Олимпийских играх".

Президент EJU также объяснил рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) не проводить соревнования на территории России желанием дискредитировать государство в глазах мирового сообщества.

Ранее Лайф сообщал, что российские дзюдоисты спустя три года снова стали сильнейшими в Европе. Спортсмены из РФ завоевали четыре золота, одно серебро и три бронзы.