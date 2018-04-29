Пашинян: Отношениям России и Армении ничего не угрожает

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Пашинян: Отношениям России и Армении ничего не угрожает

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Лидер протестного движения Никол Пашинян. Фото © РИА Новости/Асатур Есаянц

Армяно-российским отношениям ничего не угрожает, заверил лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян. Об этом он заявил на встрече с главой думского комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковом и другими депутатами Госдумы.

— Основным посылом (встречи. — Прим. ред.) было то, что в этом процессе нет геополитического заговора против России, не будет геополитических реверсов и армяно-российским отношениям ничего не угрожает, — сказал Пашинян журналистам.

Ранее возглавляемая Пашиняном партия "Гражданский договор" оценила встречу с российскими депутатами как очень конструктивную.

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