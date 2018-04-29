Президент Южной Кореи рассказал Путину о своих переговорах с лидером КНДР

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином, который рассказал российскому лидеру о своей встрече с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

— По инициативе южнокорейской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, — отметили в пресс-службе.

Владимир Путин в ходе разговора подтвердил готовность России содействовать налаживанию сотрудничества между Южной Кореей и КНДР.