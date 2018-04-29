В ДНР заявили о гибели трёх человек после обстрелов украинских военных

Сообщается, что миномётный обстрел со стороны ВС Украины проходил в Докучаевске.

В ДНР за сутки три человека погибли после обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в ходе брифинга заявил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, отметив, что ещё трое получили ранения.

— Также результатом обстрела стали повреждения 12 жилых домов и гражданской техники, трёх тракторов и шести автотранспортных средств, — добавил он.

Как отметил Басурин, за сутки украинские военные нарушили режим прекращения огня 12 раз. От также сообщил, что в результате обстрелов погиб один из военнослужащих ДНР.

Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов уточнил, что миномётный обстрел со стороны украинских военных проходил в Докучаевске.

В пресс-центре штаба проведения силовой операции сообщили о 61 обстреле позиций украинских военных за сутки.