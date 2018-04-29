В Таллине на аукцион выставили морскую крепость, построенную при Николае I

До 2003 года там была тюрьма, когда она закрылась, здание и вовсе перестало использоваться.

Власти Эстонии выставили на аукцион морскую Батарейную крепость в Таллине, построенную в 1840 году по указу императора Николая I. Об этом сообщила пресс-служба эстонского кабмина.

— Новый собственник крепости в течение шести лет должен будет провести реновацию комплекса и проложить променад у моря, — говорится в сообщении.

Министры оценили стоимость пошаговой реновации всего комплекса в 70–80 миллионов евро.

Комплекс Батарейной крепости является архитектурным и историческим памятником. Поиск достойного применения пустующей крепости идёт уже многие годы.

В своём прямом назначении — в качестве крепости — она использовалась с момента строительства в 1840 году, а уже в 1867 году была переоборудована в обычную солдатскую казарму. В 1920 году там начала функционировать тюрьма. В 2003 году она закрылась, с тех пор здание не используется. А с 2016 года его закрыли для посещения.