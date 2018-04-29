В Китае воспитатели детского сада заставили девочку вылизывать поднос — видео

Пока ребёнок "мыл посуду", педагоги находились рядом, разговаривали между собой и смеялись.

В одном из детских садов в китайской провинции Шаньдун пятилетнюю воспитанницу заставили вылизать подносы. Как передаёт Daily Mail, только после этого ребёнку разрешили отправиться на тихий час.

Как видно на видеозаписи, пока маленькая девочка вылизывала подносы, воспитатели находились рядом, разговаривали между собой и смеялись. Позже ребёнок рассказал обо всём произошедшем родителям, которые пожаловались на жестокость педагогов. При этом, по данным издания, воспитатели так и не были уволены из детского сада. Руководство объяснило решение тем, что данный случай "был единичным".

Родителям же девочки, над которой издевались педагоги, посоветовали сменить детсад, если их что-то не устраивает.