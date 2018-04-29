В Москве за стрельбу из свадебного кортежа задержаны два человека

Полицейские Москвы остановили на Калужском шоссе в столице автомобиль после сообщения о стрельбе из свадебного кортежа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
О том, что слышна стрельба, в полицию сообщили очевидцы.
— Автомобиль был остановлен, в нём находились двое мужчин, они доставлены в отдел полиции, — сказал источник.
Эту информацию позднее подтвердили в ГУ МВД РФ по столице. Согласно предварительным данным, стрельба велась из травматического пистолета.
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