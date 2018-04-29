Порошенко вспомнил о победе украинского движения над большевиками в Крыму

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Порошенко вспомнил о победе украинского движения над большевиками в Крыму

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Пётр Порошенко. 

Фото: © REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Пётр Порошенко вспомнил о победе украинского движения в Крыму 100 лет назад. В своём "твиттере" украинский лидер напомнил, что ровно век назад на большинстве кораблей Черноморского флота в Севастополе подняли флаги Украины.

— Провозглашение создания ВМС Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на флоте, а действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму, — отметил он.

Сегодня на Украине отмечается столетие флота. Торжественные мероприятия проходят на площади Леси Украинки в Киеве и в Одессе.

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