Порошенко вспомнил о победе украинского движения над большевиками в Крыму

Президент Пётр Порошенко вспомнил о победе украинского движения в Крыму 100 лет назад. В своём "твиттере" украинский лидер напомнил, что ровно век назад на большинстве кораблей Черноморского флота в Севастополе подняли флаги Украины.

— Провозглашение создания ВМС Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на флоте, а действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму, — отметил он.

Сегодня на Украине отмечается столетие флота. Торжественные мероприятия проходят на площади Леси Украинки в Киеве и в Одессе.