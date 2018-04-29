"Пожалуйста, держитесь!" Telegram заявил о ликвидации сбоя в электропитании

В сообщении мессенджера говорится, что приложение уже возвращается к пострадавшим пользователям в Европе, на Ближнем Востоке и в СНГ.

Электропитание серверов мессенджера "Телеграм", которые расположены в Европе, восстановлено. Об этом говорится в сообщении приложения в "Твиттере".

Repairs are ongoing after a massive power outage in the Amsterdam region that affected many services. Telegram users in Europe, MENA, Russia and the CIS are currently unable to connect. We apologize and will update you on the progress. https://t.co/WyfYimZoKV — Telegram Messenger (@telegram) 29 апреля 2018 г.

— "Телеграм" возвращается к пострадавшим пользователям в Европе, на Ближнем Востоке и в СНГ. Пожалуйста, держитесь, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в работе приложения произошёл массовый сбой. По словам основателя мессенджера Павла Дурова, это связано с "перегревом одной из групп серверов". Он также пообещал устранить причину неисправной работы мессенджера в течение нескольких часов. Ранее Лайф приводил список стран, которые больше всего пострадали из-за сбоя в работе "Телеграма".