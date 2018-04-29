"Пожалуйста, держитесь!" Telegram заявил о ликвидации сбоя в электропитании

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"Пожалуйста, держитесь!" Telegram заявил о ликвидации сбоя в электропитании

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

В сообщении мессенджера говорится, что приложение уже возвращается к пострадавшим пользователям в Европе, на Ближнем Востоке и в СНГ.

Электропитание серверов мессенджера "Телеграм", которые расположены в Европе, восстановлено. Об этом говорится в сообщении приложения в "Твиттере".

— "Телеграм" возвращается к пострадавшим пользователям в Европе, на Ближнем Востоке и в СНГ. Пожалуйста, держитесь, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в работе приложения произошёл массовый сбой. По словам основателя мессенджера Павла Дурова, это связано с "перегревом одной из групп серверов". Он также пообещал устранить причину неисправной работы мессенджера в течение нескольких часов. Ранее Лайф приводил список стран, которые больше всего пострадали из-за сбоя в работе "Телеграма".

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