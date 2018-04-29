Общежитие университета в Австралии эвакуировали из-за гнилого и вонючего фрукта

Пожарные вывели из кампуса порядка 600 студентов и преподавателей и начали обследовать помещения.

Учащихся и преподавателей университета в Мельбурне в Австралии эвакуировали из-за сообщения о запахе газа в библиотеке общежития. Как сообщает пожарная служба штата Виктория, виновником ЧП оказался гнилой дуриан.

Отмечается, что спасатели вывели из кампуса порядка 600 студентов и преподавателей и начали обследовать помещения. Однако источником запаха оказался не газ, а фрукт, лежащий в шкафу на кухне. По словам пожарных, кондиционеры разнесли "аромат" по всему зданию.

После проверки здание вновь открыли.