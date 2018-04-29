Спасённых моряками щенков вернут хозяину в Находке

Сделанные на территории Южной Кореи прививки животным не содержали норм, необходимых для ввоза в Россию.

Спасённых моряками с прибывшего из Южной Кореи в Приморье траулера "Механик Романча" щенков сможет забрать их хозяин. Об этом заявил начальник Находкинской таможни Константин Бондарев.

В данный момент животных поместили в гостиницу на карантин. Начальник таможни отметил, что собакам были сделаны прививки на территории Южной Кореи, но справки, которые были у рыбака, не содержали нужных норм, которые необходимы для ввоза щенков в Россию.

По предварительным данным, животным сделают прививки и отдадут владельцу.

— Ситуация разрешилась… Находкинская таможня активно взаимодействовала со службой ветеринарного контроля управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, — сказал Бондарев.

Добавим, что российские рыбаки выловили по пути в Южную Корею собаку, которая родила троих щенят и умерла. Её дети выжили и остались на траулере. По возвращению в Россию судно не могло получить разрешение на постановку к причалу, так как у них не было ветеринарных паспортов. Помимо того, один человек вправе ввозить только двух животных, а их было трое. Вечером в пятницу, 27 апреля, таможня Находки разрешила пришвартоваться траулеру в порту.