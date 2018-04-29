Наглый вор-форточник освоил в Липецке ограбление сетевого фастфуда — видео

Все кражи похожи одна на другую: злоумышленник пробирается в помещение через окно.

Липецкий вор объявил настоящую войну киоскам фастфуда "Русский аппетит" — за прошедший месяц мужчина обчистил несколько таких точек. Все ограбления похожи одно на другое: злоумышленник пробирался в помещение через окно, иногда выбивая его. О произошедшем сообщает LipetskMedia.

Первым стал киоск у остановки общественного транспорта "Памятник Танкистам", следом — точка в селе Хлевное и в Подгорном. На одном "деле" преступника постигла неудача: он залез в киоск сразу после инкассации, поэтому денег было очень мало. Слышно, как грабитель спрашивает у продавщицы, почему так мало денег и что можно ещё взять.

В ещё одном павильоне кассир пыталась оказать преступнику сопротивление: выталкивала его из окна, а потом закрывала собой кассу.

Грабитель пока так и не найден. Напуганные женщины не могут оправиться от шока и вспомнить, как выглядел преступник.