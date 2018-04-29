"Лечебная грязь". У жительницы Воронежа из крана потекла чёрная вода — фото

В местном водоканале отметили, что изменение качества воды возможно после ремонтных работ на изношенном водопроводе.

Чёрная вода потекла из крана в квартире одной из жительниц Воронежа. Об этом сообщает портал "Моё онлайн".

— Решила ребёнка искупать, а из крана "лечебная грязь" потекла, — рассказала женщина порталу.

По её словам, изначально воду отключили, затем чёрная маслянистая вода превратилась в рыжую. Инцидент произошёл на улице Новосибирской в Левобережном районе Воронежа.

В местном водоканале отметили, что изменение качества воды возможно после ремонтных работ на изношенном водопроводе.

— В данном случае бригада устраняла утечку на стальном трубопроводе диаметром 159 мм в районе дома № 31 по улице Новосибирской, проложенном ещё в начале 80-х годов, — говорится в сообщении.

Специалисты порекомендовали слить воду.