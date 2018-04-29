"Лечебная грязь". У жительницы Воронежа из крана потекла чёрная вода — фото

Чёрная вода потекла из крана в квартире одной из жительниц Воронежа. Об этом сообщает портал "Моё онлайн".
— Решила ребёнка искупать, а из крана "лечебная грязь" потекла, — рассказала женщина порталу.
По её словам, изначально воду отключили, затем чёрная маслянистая вода превратилась в рыжую. Инцидент произошёл на улице Новосибирской в Левобережном районе Воронежа.
В местном водоканале отметили, что изменение качества воды возможно после ремонтных работ на изношенном водопроводе.
— В данном случае бригада устраняла утечку на стальном трубопроводе диаметром 159 мм в районе дома № 31 по улице Новосибирской, проложенном ещё в начале 80-х годов, — говорится в сообщении.
Специалисты порекомендовали слить воду.
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