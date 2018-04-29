Люди начали нести цветы и игрушки к месту расправы матери над двумя малышами

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Люди начали нести цветы и игрушки к месту расправы матери над двумя малышами

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К заброшенному зданию в Семёновском районе Нижегородской области, где, по данным следствия, Елена Каримова сожгла тела своих убитых детей — четырёхлетней Хадижи и двухлетнего Сулеймана — начали нести игрушки и цветы.

<p>Фото: © L!FE</p>

Ранее сообщалось, что родственники детоубийцы наотрез отказались верить в то, что Каримова могла учинить расправу над малышами. Они заявили, что женщина — любящая мать.

<p>Фото: © L!FE</p>

Напомним, несколько дней назад обгоревшие останки малышей обнаружили на овощебазе в Нижегородской области. Вскоре после жуткой находки правоохранители вышли на след 27-летней матери детей. Женщина призналась, что задушила четырёхлетнюю Хадижу и двухлетнего Сулеймана на заднем сиденье арендованной машины, а потом сожгла их тела в заброшенном строении. Каримова объяснила расправу тем, что не могла обеспечить детям достойную жизнь.

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