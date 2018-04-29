Привыкли. Более 40% россиян не ждут отмены санкций в ближайшие несколько лет

5% граждан полагают, что ограничения будут отменены в этом году, ещё 26% затруднились ответить на этот вопрос.

Граждане России не ждут скорой отмены санкций в отношении нашей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого фондом "Общественное мнение". Так, 25% россиян считают, что санкции продлятся ещё год или два, а 43% не ждут их отмены и в ближайшие несколько лет.

При этом только 5% россиян полагают, что санкции в отношении РФ будут отменены в этом году, ещё 26% затруднились ответить на этот вопрос.

В опросе, который проводился 21–22 апреля в 104 населённых пунктах 53 регионов России, приняли участие полторы тысячи респондентов.