В Ираке 19 россиянок приговорили к пожизненному за участие в ИГИЛ

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В Ираке 19 россиянок приговорили к пожизненному за участие в ИГИЛ

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Фото: © flickr/James Robinson

Иракский суд постановил отправить на пожизненное заключение 19 россиянок за их участие в террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщает местный телеканал Al Sumaria. Подробности пока не известны.

В апреле две россиянки ранее уже получали срок за участие в ИГИЛ. Они были в числе нескольких гражданок других стран. МИД РФ сообщал, что в тюрьмах Ирака находятся от 50 до 70 женщин, которые могут быть россиянками.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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