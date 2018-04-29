В самолётах "ЮТэйр" обнаружили перемотанные скотчем и лейкопластырем сиденья

Между тем в авиакомпании уже отреагировали на жалобу пассажиров и заменили кресла.

Журналист из Тюмени Александр Лабыкин обнаружил в самолёте Boeing 737-400 авиакомпании "ЮТэйр", который следовал в Москву, перемотанные скотчем, фольгой и лейкопластырем пассажирские сиденья. Фотографии он опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".

— Я боюсь представить, если откровенно так, для всех на виду есть косяки, что внутри самолёта? — возмущается Лабыкин.

Между тем, как сообщили РИА "Новости" в авиакомпании, "ЮТэйр" уже заменил кресла.

— "ЮТэйр" уже установил новые кресла в бизнес- и экономклассах салона воздушного судна Boeing 737-400 с бортовым номером VQ-BHZ имени Василия Колошенко, — отметили в пресс-службе перевозчика.