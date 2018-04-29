Авиакомпания S7 объяснила аварийную посадку самолёта с группой Serebro на борту

Самолёт, выполнявший рейс Москва — Тиват, вынужден был совершить аварийную посадку, поскольку произошёл "невыпуск закрылков", объяснили в авиакомпании S7.
Сегодня утром самолёт не смог приземлиться в Тивате и вынужден был уйти в аэропорт в столице Черногории Подгорице примерно в 90 километрах. Произошедшее получило широкую огласку благодаря группе "Серебро", оказавшейся на борту лайнера. Солистка коллектива Ольга Серябкина написала в своём инстаграме, что они "могли умереть", "на борту был ад — все орали и плакали", а стюардессы при этом "вели себя очень непрофессионально" и только сеяли панику.
— С учётом попутного ветра, длины взлётно-посадочной полосы и географического положения аэропорта Тивата, командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Подгорице, — цитирует РБК сообщение пресс-службы.
Также в авиакомпании отметили, что "экипаж действовал профессионально, согласно требованиям безопасности", добавив, что "подобные нештатные ситуации регулярно отрабатываются пилотами и экипажем".
Солистка популярного музыкального коллектива тем не менее зареклась пользоваться услугами авиакомпании.
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