Авиакомпания S7 объяснила аварийную посадку самолёта с группой Serebro на борту

Произошедшее получило широкую огласку благодаря группе "Серебро", оказавшейся на борту лайнера. По словам солистки, за час многие пассажиры успели попрощаться с жизнью.

Самолёт, выполнявший рейс Москва — Тиват, вынужден был совершить аварийную посадку, поскольку произошёл "невыпуск закрылков", объяснили в авиакомпании S7.

Сегодня утром самолёт не смог приземлиться в Тивате и вынужден был уйти в аэропорт в столице Черногории Подгорице примерно в 90 километрах. Произошедшее получило широкую огласку благодаря группе "Серебро", оказавшейся на борту лайнера. Солистка коллектива Ольга Серябкина написала в своём инстаграме, что они "могли умереть", "на борту был ад — все орали и плакали", а стюардессы при этом "вели себя очень непрофессионально" и только сеяли панику.

Публикация от SEREBRO (@serebro_official) 28 Апр 2018 в 4:04 PDT

— С учётом попутного ветра, длины взлётно-посадочной полосы и географического положения аэропорта Тивата, командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Подгорице, — цитирует РБК сообщение пресс-службы.

Также в авиакомпании отметили, что "экипаж действовал профессионально, согласно требованиям безопасности", добавив, что "подобные нештатные ситуации регулярно отрабатываются пилотами и экипажем".

Солистка популярного музыкального коллектива тем не менее зареклась пользоваться услугами авиакомпании.