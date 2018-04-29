"Начали переживать". В Воронеже нашли пачку пятитысячных купюр и вернули хозяину

Местный бизнесмен случайно выронил крупную сумму, когда выходил из дома клиента.

Предпринимателю из Воронежа, потерявшему пачку пятитысячных купюр, вернули деньги. Подобравшие крупную сумму мужчины увидели в СМИ информацию о том, что их разыскивают, испугались уголовной ответственности и сами позвонили бизнесмену.

— Сумма была очень большой на самом деле. Мужчины начали переживать, когда узнали об уголовном деле, и позвонили мне. Сейчас претензий к ним нет, всё в порядке — я уже позвонил следователю, а скоро заеду в отдел и напишу отказ, — рассказал Владимир телеканалу "Вести-Воронеж".

Напомним, 27 апреля бизнесмен разместил в соцсетях запись о потере пачки пятитысячных купюр — всего там было 150 000 рублей. По словам мужчины, он случайно выронил деньги, когда выходил из дома клиента. Позже он сумел получить запись камер наблюдения и выяснил, что крупную сумму подобрали двое неизвестных. Предприниматель опубликовал видео и попросил вернуть потерянное, пообещав вознаграждение, а также обратился в полицию.