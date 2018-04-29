Посетить концерт исполнительницы 5 июля можно, заплатив от двух до четырёх тысяч рублей.

В официальной продаже появились билеты на концерт Земфиры в Нижнем Новгороде, который ранее анонсировался как бесплатный. По данным местного издания "Открытый Нижний", 5 июля певица должна была выступить в рамках фестиваля FIFA, вход на который должен был стать бесплатным для всех.

Теперь же в официальной группе исполнительницы во "ВКонтакте" был опубликован пост, содержащий ссылку на сайт Kassir.ru, где цена на билеты на концерт Земфиры варьируется от двух до четырёх тысяч рублей.