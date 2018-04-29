В Сети пошутили, что Трамп "ловил сигналы КГБ", пытаясь совладать с зонтом

Пользователи Сети посмеялись над инцидентом с участием президента США Дональда Трампа, который не справился с зонтом, вывернутым наизнанку силой ветра. Небольшой ролик появился в "твиттере" пользователя с ником atrupar.
This is... not how an umbrella works. #MAGA pic.twitter.com/9IqU9Kya2p— Aaron Rupar (@atrupar) 29 апреля 2018 г.
— Зонт работает не так, — пошутил автор публикации.
Под видео собралось немало комментариев. Пользователи отмечали, что американского лидера не любит даже природа, а некоторые увидели в произошедшем "российский след".
— Думаю, он вывернул зонт, чтобы ловить сигналы КГБ, — написал @DemocracyValues.
I see he turned his umbrella inside out to catch the latest broadcast from the KGB.— WeAreAmerica (@DemocracyValues) 29 апреля 2018 г.
В то же время некоторые комментаторы отметили, что, несмотря на порывы ветра, со знаменитой причёской американского лидера всё в порядке.
But that damn hair stayed on his head. ♂️— The World is on Fire (@ExtinguishIt) 29 апреля 2018 г.
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