В Сети пошутили, что Трамп "ловил сигналы КГБ", пытаясь совладать с зонтом

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В Сети пошутили, что Трамп "ловил сигналы КГБ", пытаясь совладать с зонтом

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Пользователи соцсетей также отметили, что американского лидера не любит даже природа.

Пользователи Сети посмеялись над инцидентом с участием президента США Дональда Трампа, который не справился с зонтом, вывернутым наизнанку силой ветра. Небольшой ролик появился в "твиттере" пользователя с ником atrupar.

— Зонт работает не так, — пошутил автор публикации.

Под видео собралось немало комментариев. Пользователи отмечали, что американского лидера не любит даже природа, а некоторые увидели в произошедшем "российский след".

— Думаю, он вывернул зонт, чтобы ловить сигналы КГБ, — написал @DemocracyValues.

В то же время некоторые комментаторы отметили, что, несмотря на порывы ветра, со знаменитой причёской американского лидера всё в порядке.

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