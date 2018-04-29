Гимнастка Мустафина и бобслеист Зайцев развелись

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Гимнастка Мустафина и бобслеист Зайцев развелись

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Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина рассказала, что уже месяц назад развелась с бобслеистом Алексеем Зайцевым. Брак спортсменов продлился два года, у них родилась дочь Алиса.

— Хочу вам сообщить, что месяц назад я развелась. Чтобы у вас не возникало вопросов и лишних домыслов, сразу постараюсь их закрыть, — написала Мустафина в соцсетях.

Она отметила, что "причины как таковой нет".

— Просто бывший муж оказался не моим человеком, — написала спортсменка. — Претензий у нас тоже нет друг к другу. Очень люблю Алису и очень благодарна Лёше за нашу дочь.

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