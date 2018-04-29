СМИ: Сирийских солдат не предупредили о засаде на Голанах по приказу ООН

Девять военнослужащих САР попали в ловушку террористов и были расстреляны на месте.

Австрийские миротворцы не предупредили сирийских солдат о засаде, которую боевики им устроили на Голанских высотах в 2012 году, по приказу ООН. Об этом сообщила газета Salzburger Nachrichten со ссылкой на бывшего австрийского военного.

— Они действовали корректно на 100% и в соответствии с нашим заданием. Мои товарищи позже мне рассказали, что звучал приказ не вмешиваться, — рассказал собеседник издания, который сам не принимал участия в событиях, связанных с этим трагическим инцидентом.

Он уточнил, что приказ поступил на блокпост по радиосвязи от командира роты миротворцев ООН. По словам бывшего солдата, если бы миротворцы предупредили сирийцев о засаде, "они сами сразу же стали бы мишенью для вооружённой оппозиции и приехали бы домой в гробах".

Расстрел сирийских военных произошёл в 2012 году. На видео, которое конспиративно снимали австрийские "голубые каски", отчётливо видно, как террористы устроили солдатам засаду. Боевикам был заранее известен маршрут жертв. На кадрах видно, как австрийские миротворцы наблюдают за происходящим: мимо их блокпоста проезжают на автомобиле девять сирийских солдат, но их никто не предупреждает. Голос за кадром говорит: "Отряд смертников, с ума сойти можно". Сирийцы едут дальше, попадают под обстрел и все погибают.

Ранее Министерство обороны Австрии официально заявило о создании специальной комиссии по расследованию инцидента.