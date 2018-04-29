СМИ подсчитали, сколько денег россияне хранят в британских офшорах

Порядка £34 млрд ($47 млрд) хранят российские граждане на офшорных счетах на британских заморских территориях. Об этом сообщает The Sunday Times, ссылаясь на базирующуюся в Лондоне неправительственную организацию Global Witness.
Издание отмечает, что эта сумма в пять раз превышает тот объём средств, которые граждане России хранят в банках самой Великобритании.
При этом общий объём "русских денег", которые прошли через заморские британские территории за последние десятилетия, как сообщает СМИ, составляет ещё £110 млрд ($152 млрд).
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