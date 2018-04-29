Британия, ФРГ и Франция не исключили заключения новой ядерной сделки с Ираном

Лидеры стран обсудили срок истечения программы и вопросы, которые могли быть включены в новое соглашение.

Лидеры Великобритании, Германии и Франции не исключили заключения новой сделки по иранской ядерной программе, которая включала бы в себя те элементы, которые не отражены в нынешнем Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Об этом сообщила пресс-служба британского премьер-министра Терезы Мэй.

— Признавая важность сохранения СВПД, они выразили приверженность продолжению совместной тесной работы вместе с США над тем, как решить ряд проблем, которые представляет Иран, включая те вопросы, которые могла бы покрывать новая сделка, — говорится в коммюнике по итогам телефонных переговоров Мэй с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Во время разговора лидеры согласились с необходимостью "предотвратить разработку Ираном ядерного оружия". В сообщении говорится, что западные страны договорились о продолжении совместной работы и сотрудничестве с Вашингтоном для противостояния вызовам Тегерана. Также Меркель, Мэй и Макрон обсудили срок истечения сделки и вопросы, которые могли быть включены в новое ядерное соглашение.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе принят 14 июля 2015 года и стал историческим соглашением по урегулированию многолетней проблемы иранского атома.