Европа пообещала США "тройную реакцию", если они введут пошлину на продукцию ЕС

Речь идёт об обращении в ВТО, принятии мер по поддержке европейских производителей и введении пошлин на американские товары.

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём пообещала "тройную реакцию" Соединённым Штатам Америки в случае, если Штаты введут пошлину на сталь и алюминий из ЕС. Об этом она заявила в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

— На настоящий момент нашим приоритетом является диалог на высоком уровне, — сказала она.

Еврокомиссия ранее заявляла, что под "тройной реакцией" имеются в виду обращение в ВТО, меры по поддержке европейских производителей и введение пошлин на американские товары. В их числе — продукты сталелитейной промышленности США, апельсиновый сок, джинсы, виски и мотоциклы Harley-Davidson.

Штаты с 23 марта ввели пошлины на сталь — 25% и на алюминий — 10 процентов. Они действуют для всех стран, поставляющих продукцию в Америку, но до первого мая отсрочку получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.