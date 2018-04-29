"Захлёбываются в дерьме". "Роскошная" Волочкова ответила "страшным тёткам"

"Вот хабалка, ещё и жирует, баба вздорная..." — тут же ответили танцовщице в комментариях.

Балерина Анастасия Волочкова жёстко поставила на место своих завистниц в "Инстаграме". Звезда балета опубликовала снимок рядом с шикарным автомобилем, держа гигантский букет цветов, и снабдила его едкой подписью. На этот конфликт "поэта и толпы" обратил внимание портал DNI.RU.

Под фото артистка сразу заявляет, что ни грамма не стесняется окружающей её роскоши — ведь зарабатывает её собственным трудом.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 28 Апр 2018 в 2:31 PDT

— Так здорово, когда есть возможность после большой физической и эмоциональной нагрузки позволить себе отдохнуть так, как хочется! Не многие могут себе это позволить, — "глубокомысленно" замечает артистка.

А потом, видимо, решает обратиться к тому самому большинству, которому в жизни повезло чуть меньше.

— Многие недолюбленные, страшные, злобные и завистливые тётки могут позволить себе только обсирать и злорадствовать. Так они и захлёбываются в своём дерьме, пока я заслуженно купаюсь в роскоши, славе, творчестве, цветах и любви детей и взрослых, — завершает свою тираду Волочкова.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 28 Апр 2018 в 12:14 PDT

Обиженные подписчики не растерялись и ответили зарвавшейся звезде. В комментариях ей настоятельно посоветовали обратится к психологу и обвиняли в злоупотреблении алкоголем.

"Однозначно Насте необходима помощь психолога: паранойя плюс мания величия", "Чокнутая пьянь ты", "Волочкова, ты опустилась до уровня так нелюбимых тобой тёток", "Вот хабалка, ещё и жирует, баба вздорная...", "Нася, вот и всё право оскорблять людей ничем не заработать!" — посыпалось на диву в комментариях.