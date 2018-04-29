В ХМАО не раскрылся парашют у 15-летней школьницы и её инструктора

Пострадавшие были экстренно госпитализированы и в данный момент находятся в реанимации.

В ХМАО у 15-летней школьницы и её инструктора не раскрылся парашют во время совместного прыжка. Как сообщили в региональном отделении СУ СК России, инцидент произошёл в пригороде Мегиона.

— После падения оба пострадавших экстренно госпитализированы и находятся в реанимации, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

— В аэроклубе изъяты интересующие следствие документы, — добавили в СК.

Известно также, что 61-летний инструктор Владимир Гайковой — опытный парашютист, на счету которого порядка трёх с половиной тысяч прыжков. Во время этого прыжка основной парашют не раскрылся, а запасной открылся слишком поздно.