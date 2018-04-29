"Аэрофлот" прокомментировал ситуацию с неправильным названием Калининграда

В компании решили уволить бортпроводницу, которая по ошибке назвала город Кёнигсбергом.

Компания "Аэрофлот" приняла решение уволить стюардессу, которая ошиблась и назвала Калининград старым названием — Кёнигсбергом.

Внимание на эту ситуацию обратил декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. Во время рейса из столицы в Калининград по громкой связи на английском было объявлено о том, что совершается он в Кёнигсберге.

— В самолёте "Аэрофлота" Москва — Калининград по-русски объявляют, что самолёт выполняет рейс Москва — Калининград. А по-английски сразу за этим: рейс Москва — Кёнигсберг. Слышал это собственными ушами в полёте 25 апреля, — написал Третьяков в Twitter.

В самолёте "Аэрофлота" Москва-Калининград по-русски объявляют, что самолёт выполняет рейс Москва-Калининград. А по-английски сразу за этим: рейс Москва-Кёнигсберг. Слышал это собственными ушами в полёте 25 апреля. Разве "Аэрофлот" может именовать города России так, как хочет? — Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) April 27, 2018

Вскоре он получил ответ с официального микроблога "Афрофлота". Компания сообщила, что была проведена проверка и информация подтвердилась.

— Ботпроводница будет уволена. Благодарим вас за сигнал, — говорится в сообщении.

Виталий, здравствуйте! Провели проверку, информация подтвердилась. Ботпроводница будет уволена. Благодарим Вас за сигнал. *ФД — Аэрофлот (@aeroflot) April 28, 2018

Напомним, что Кёнигсберг был центром немецкой провинции Восточная Пруссия. Он был передан СССР по решению Потсдамской конференции 1945 года и затем получил название Калининград.