В Екатеринбурге звезда фильма "Такси" станцевала и спела "Аргентину — Ямайку"

Такие действия французский актёр совершил в ходе открытия Парка футбола в городе.

Актёр фильма "Такси" французский актёр Сами Насери спел и станцевал под песню группы "Чайф" "Аргентина — Ямайка". Об этом сообщает URA.RU.

Всё это произошло в ходе открытия Парка футбола в Екатеринбурге. На нём присутствовали замгубернатора Свердловской области Павел Креков, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, биатлонист Антон Шипулин и "дедушка уральского рока" Александр Пантыкин.

— Сан Саныч, вопрос к вам. Какая песня у вас ассоциируется с футболом? — спросил комментатор Нобель Арустамян Пантыкина. В ответ тот пропел припев песни группы "Чайф".

— Какая боль, какая боль! Россия — Саудовская Аравия — 5:0! Египет! 5:0! Уругвай — 5:0, — сказал он. Именно в это время Насери и подпел ему хит уральской группы.

Ранее он назвал полным говном продолжение фильма "Такси".