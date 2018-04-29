СПЧ призывает отклонить законопроект против фейковых новостей в соцсетях

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СПЧ призывает отклонить законопроект против фейковых новостей в соцсетях

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Отмечается, что "рассматриваемые нормы представляются крайне обременительными" для администрации социальных сетей.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывает вернуть в первое чтение и отклонить законопроект против распространения фейковых новостей в социальных сетях. Об этом сообщается на официальном сайте СПЧ.

В совете считают, что рассматриваемые нормы представляются крайне обременительными и даже невыполнимыми для администрации социальных сетей и в целом "открывают широкий простор для административного произвола".

Помимо того, правозащитники указали на неопределённость формулировок законопроекта, в частности, определяющих само понятие социальной сети и её владельцев.

Напомним, 12 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный против распространения в соцсетях ложных фактов.

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